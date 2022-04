Infortunio Patric, cauto ottimismo per il Milan: la situazione

Il difensore biancoceleste Patric ha svolto i controlli in Padeia per l’infortunio patito contro il Torino. In casa Lazio filtra un cauto ottimismo in vista del Milan

Nella giornata di ieri, Patric non si è allenato a Formello e si è diretto invece in Paideia per gli esami alla coscia sinistra dopo l’infortunio patito nel primo tempo della partita di sabato contro il Torino.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione sarebbe sotto controllo e in casa Lazio filtrerebbe anche un cauto ottimismo. Patric, infatti, potrebbe già farcela per il match di domenica contro il Milan.