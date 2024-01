Infortunio Patric, cambio forzato in Lazio-Lecce: cos’è successo. Tutti i dettagli sulla partita dell’ Olimpico

Al 20′ durante il primo tempo della partita tra Lazio e Lecce, Patric si ritrova a terra dopo un contrasto con Almqvist. Problema alla spalla per lo spagnolo, che si rialza poco dopo.

Al 23′ non si risolvono ancora i problemi per Patric, cambio forzato per la Lazio, Sarri è costretto ad inserire Romagnoli.