Infortunio Patric, il difensore centrale spagnolo non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di sabato contro il Verona

Come riferito dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri dovrà fare a meno anche di Patric per la sfida di sabato tra Verona e Lazio.

Polpaccio integro per lo spagnolo, non si è stirato ma è al limite, deve stare fermo 4-5 giorni. Troppi per esserci al Bentegodi.