Infortunio Patric, slitta il rientro! Lo spagnolo ha messo nel mirino quella gara. ULTIMISSIME

Infortunio Patric, slitta il rientro del difensore centrale spagnolo: nel mirino la semifinale di andata di Coppa Italia

Come riportato dal Corriere dello Sport, può slittare il ritorno in campo di Patric, difensore spagnolo della Lazio fermo ormai da più di un mese.

Inizialmente Patric voleva essere a disposizione di Tudor per la sfida di sabato in campionato contro la Juve all’Olimpico ma parlando col tecnico si è deciso di procedere con più cautela: il nuovo obiettivo del centrale è quello di essere a disposizione per la semifinale di andata contro la Juve in Coppa Italia.