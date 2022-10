Infortunio Paredes, il centrocampista ha riportato una lesione di basso grado: può tornare col Verona o con la Lazio

Leandro Paredes ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà rimanere fermo ai box per almeno 15 giorni.

La Juventus dovrà fare quindi i conti con una perdita importante, costringendo Allegri a fare a meno di un’alternativa per il centrocampo nelle prossime gare. Secondo Tuttosport, l’argentino potrebbe tornare in campo per il match contro il Verona oppure contro la Lazio, prima della pausa.