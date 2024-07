INFORTUNIO Nuno Tavares, la sua partita dura MENO DI MEZZORA! I dettagli

Infortunio Nuno Tavares, finisce al 22′ la partita del nuovo terzino della Lazio di Baroni: ecco cosa è successo con il Trapani

Dura solo 22′ il debutto di Nuno Tavares, che finisce la sua gara contro il Trapani a causa di un infortunio. Il nuovo acquisto della Lazio ha lasciato il campo cedendo il posto a Pellegrini. Di seguito dalla CRONACA LIVE.

22′ – Problemi per Nuno Taveres al flessore sinistro. Entra Pellegrini, il portoghese in panchina con una borsa del ghiaccio sulla gamba non riesce a continuare la sua partita.