Infortunio Mbappé, ecco il piano in vista dell’Olanda: la maschera tricolore non potrà essere utilizzata dall’attaccante francese

Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena il match tra Olanda e Francia e Kylian Mbappé vuole esserci a tutti i costi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo essersi fratturato il naso nella partita contro l’Austria l’attaccante andrà in panchina.

In caso di ingresso in campo, Mbappé giocherà con una maschera protettiva che, però, non potrà portare i colori della Francia. Infatti, il regolamento dice che l’attrezzatura medica utilizzata dai giocatori deve essere di un unico colore e non deve riportare simboli del produttore e della propria squadra.