Infortunio Marusic: il terzino recupera per il Feyenoord? Notizie contrastanti sul montenegrino

Infortunio Marusic: il terzino resta in dubbio per il Feyenoord dopo il problema alla caviglia. Notizie contrastanti sul rientro

In casa Lazio c’è grande attenzione sulle condizioni di Adam Marusic in vista della sfida di domani sera contro il Feyenoord in Champions League.

Il terzino era uscito anzitempo dalla gara col Bologna per un problema alla caviglia: come riportato dal Corriere dello Sport ieri le condizioni erano in miglioramento con Sarri convinto di averlo a disposizione.

Di diverso avviso Il Messaggero: ieri la caviglia faceva ancora male e Marusic è da considerarsi praticamente out. Solo la conferenza odierna scioglierà gli ultimi dubbi.