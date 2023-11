Infortunio Marusic: cosa filtra da Formello verso Lazio-Feyenoord. Le ultime

Infortunio Marusic: il terzino è in miglioramento dal problema alla caviglia e potrebbe recuperare per la sfida al Feyenoord

In casa Lazio c’è grande apprensione per le condizioni di Adam Marusic in vista della sfida di martedì in Champions League contro il Feyenoord.

Come riporta Il Messaggero, il terzino, già affaticato da qualche partita, ha riportato solo un forte trauma contusivo alla caviglia destra e la buona notizia è che ieri non sentiva molto dolore. Ad oggi è a rischio ma Sarri attenderà fino alla fine per poterlo schierare visto che è l’unico dei terzini che non fa rotazioni.