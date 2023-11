Infortunio Marusic, caviglia ancora dolorante. Ma Sarri ha una speranza

Infortunio Marusic: il terzino ha ancora dolore alla caviglia. Venerdì giornata chiave, Sarri spera nel recupero

Nonostante la giornata di riposo concessa per oggi da Sarri alla sua Lazio, a Formello oltre a Zaccagni si vedranno anche Marusic e Casale.

Per quanto riguarda il terzino, la caviglia destra è ancora dolorante. Come riporta Il Messaggero, la giornata chiave sarà quella di venerdì. Il tecnico aspetta il via libera per il rientro in gruppo del laterale in vista del derby.