Infortunio Marcos Antonio: problema al polpaccio per il brasiliano. Le sue condizioni

Infortunio Marcos Antonio: problema al polpaccio per il brasiliano. Ecco le sue condizioni

Piccolo stop per Marcos Antonio che ora è in dubbio per la sfida di domenica pomeriggio contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Nella doppia seduta odierna a Formello, il brasiliano non si è allenato con il gruppo ma ha svolto lavoro personalizzato.

Il motivo? Un leggero fastidio al polpaccio sinistro che è tenuto sotto osservazione da parte dello staff medico biancoceleste.