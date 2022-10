Infortunio Marcos Antonio: scongiurata la lesione al polpaccio. Le sue condizioni

Infortunio Marcos Antonio: ieri il brasiliano non si è allenato per un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni

Ieri è suonato un campanello d’allarme in casa Lazio e per qualche ora s’è temuto un altro infortunio muscolare. Marcos Antonio in mattinata ha lamentato fastidi al polpaccio sinistro.

Nel pomeriggio è stato sottoposto a controlli presso il Lazio Lab, che hanno scongiurato

lesioni. Il brasiliano non sembra a rischio convocazione per Bergamo, tra oggi e domani potrebbe tornare ad allenarsi secondo il Corriere dello Sport.. Allarmi e infortuni muscolari sono aumentati nelle ultime settimane per questo motivo Sarri e tutto lo staff medico biancoceleste tengono il fiato sospeso.