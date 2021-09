Infortunio Mancini: il difensore della Roma lascia la Nazionale

Gianluca Mancini ancora una volta sfortunato con la Nazionale: infortunio per il difensore della Roma che lascia Coverciano

La storia di Gianluca Mancini con la Nazionale è sempre piena di ostacoli. Come riportato da Rete Sport, il difensore della Roma è costretto a lasciare il ritiro di Coverciano per un’infiammazione sotto la pianta del piede.

Decisione presa in accordo per evitare l’aggravarsi delle sue condizioni e ritorno a Roma per trattamenti specifici. Mourinho conta di averlo a disposizione per la gara contro il Sassuolo.