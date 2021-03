Infortunio Luiz Felipe, il difensore punta il rientro: ecco quando

Infortunio Luiz Felipe, il giocatore corre verso il recupero: per il 22 aprile è previsto il suo ritorno in campo

Luiz Felipe verso il ritorno in campo. Il difensore ieri si è visto allenarsi sul campo di Formello: impegnato in un lavoro differenziato e con le scarpe da ginnastica, ma comunque pronto per tornare a disposizione di mister Inzaghi.

Dopo l’operazione subita alla caviglia, il ragazzo ha affrontato un lungo percorso riabilitativo, ma il suo calvario dovrebbe concludersi con la gara contro il Napoli, in programma per il 22 aprile o, nel peggiore dei casi, contro il Milan.