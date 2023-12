Infortunio Luis Alberto, ecco quando potrebbe rientrare il centrocampista spagnolo, dopo l’esito degli esami

Arrivato oggi l’esito degli esami strumentali di Luis Alberto, che ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore.

2023 terminato per il mago, che dovrebbe saltare le prossime due gare della Lazio contro Frosinone ed Udinese, per rientrare per quella con il Lecce.