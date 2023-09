Infortunio Pellegrini, sospiro di sollievo: l’obiettivo del terzino

Infortunio Pellegrini, escluse lesioni o distorsioni al ginocchio: il terzino classe ’99 vuole esserci già col Monza

Come riporta Il Tempo, nella giornata di ieri la Lazio ha tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Luca Pellegrini, uscito durante il primo tempo della sfida contro l’Atletico Madrid per un problema al ginocchio.

Escluse lesioni o distorsioni, l’ex Juve, che ha tranquillizzato tutti sui social, vuole esserci già sabato sera col Monza.