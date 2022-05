Infortunio Leiva, Sarri può sorridere: il centrocampista è recuperato

Nessuna preoccupazione per l’infortunio di Lucas Leiva: il centrocampista ha recuperato e per la gara con la Juve ci sarà

Lucas Leiva è pienamente recuperato e sarà a disposizione di Sarri per la sfida di lunedì sera contro la Juventus allo Stadium.

A riferirlo è Il Messaggero oggi in edicola che spiega come le noie muscolari dei giorni scorsi sono ormai un lontano ricordo. In alternativa è sempre pronto Cataldi ma salvo sorprese toccherà ancora all’ex Liverpool dirigere le operazioni in mezzo al campo.