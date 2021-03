Infortunio Lazzari, si teme lo stiramento muscolare per il terzino della Lazio: il giocatore rischia di saltare Juve e Bayern Monaco

Piove sul bagnato, in casa Lazio. Già alle prese con l’emergenza in difesa, Simone Inzaghi potrebbe dover fare i conti anche con l’assenza di Lazzari. Il giocatore, uscito anzitempo nella gara contro il Bologna per un fastidio muscolare, si sottoporrà nella prosse ore a nuovi esami strumentali.

L’entità dell’infortunio non è stata ancora quantificata, ma si teme lo stiramento muscolare, il che comporterebbe uno stop tra i 20 e i 30 giorni, saltando match cruciali come Juventus e Bayern Monaco.