Infortunio Lazzari, previsti nuovi esami: le ultime sulle sue condizioni in vista delle prossime gare di campionato

Manuel Lazzari non prenderà infatti parte alla sfida di oggi della Lazio contro la Juventus. Il terzino ufficialmente out dunque e con un importante versamento al polpaccio sinistro, svolgerà nella giornata di domani ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio.

In base alla gravità, potrebbe condizionare in maniera netta il finale di stagione di Lazzari. Nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro.