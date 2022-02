Infortunio Lazzari, controlli in Paideia per il terzino – FOTO

Procede il recupero di Manuel Lazzarri dall’infortunio alla coscia rimediato nella gara contro il Bologna in campionato lo scorso 12 febbraio.

Oggi il terzino, che punta a rientrare nel derby del 20 marzo contro la Roma, si è recato alla clinica Paideia per i controlli di rito.

🏥 Visita di controllo in corso per Manuel #Lazzari in @ClinicaPaideia! #CMonEagles 🏥 pic.twitter.com/W5JOHuXCYP

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 23, 2022