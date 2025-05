Condividi via email

Infortunio Lautaro, le sensazioni dopo lo stop in Barcellona Inter. Stagione conclusa per il nerazzurro? Gli ultimi aggiornamenti

L’infortunio rimediato ieri da Lautaro Martinez è la preoccupazione maggiore in casa Inter, dopo il pareggio nella semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona. Il quotidiano Il Mattino lancia l’allarme ipotizzando un problema muscolare serio, che potrebbe significare stagione finita per il Toro. I tifosi nerazzurri sperano di no, ma soltanto le prossime ore potranno chiarire meglio la situazione. Il 18 maggio l’Inter disputerebbe anche la gara contro la Lazio.

INFORTUNIO LAUTARO – «Non è l’unica cattiva notizia prima dell’intervallo per Inzaghi perché arriva pure il ko di Lautaro: risentimento muscolare dei flessori per il bomber argentino, che rischia di concludere qui la stagione».