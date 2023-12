Infortunio Isaksen: ecco i tempi di recupero. Rischia uno stop di…

Infortunio Isaksen, stabiliti i tempi di recupero: l’esterno classe 2001 non ci sarà contro il Verona. Ecco quando rientrerà

L’emergenza della Lazio in vista della sfida di sabato contro il Verona riguarderà anche il reparto d’attacco.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sabato non ci sarà neppure Isaksen, rischia uno stop di due settimane per stiramento. Non c’è stata nessuna comunicazione della Lazio, si procede per ricostruzioni.