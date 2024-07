Infortunio Isaksen: le sue CONDIZIONI contro il Trapani, ecco cosa É SUCCESSO

Da monitorare le condizioni di Isaksen, che ha subito un colpo alla fine del primo tempo di Lazio-Trapani: rischio infortunio?

Dopo Tavares, anche Isaksen finisce l’amichevole con il Trapani in condizioni da monitorare per evitare il rischio di un infortunio. L’esterno danese della Lazio ha rimediato una botta di gioco nel primo tempo e nella ripresa è rimasto in panchina con una borsa del ghiaccio sul ginocchio: dolorante, ma non da allarmare. Di seguito dalla CRONACA LIVE.

40′ – Staff medico laziale ancora in campo per soccorrere Isaksen, a terra dopo uno scontro con il difensore del Trapani.

70′ – Da segnalare Isaksen accanto alla panchina con il ghiaccio sul ginocchio destro, dolorante dopo lo scontro del primo tempo.