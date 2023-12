Infortunio Isaksen, c’è grande apprensione in casa Lazio sulle condizioni dell’esterno: si sospetta uno stiramento. Ultime

Come riporta Il Messaggero, c’è grande apprensione in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni di Isaksen, uscito ieri sera anzitempo dalla gara di Coppa Italia contro il Genoa.

Il timore è che possa trattarsi di uno stiramento alla coscia sinistra. Gli esami diranno di più