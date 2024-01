Infortunio Isaksen, Sarri incrocia le dita: come sta l’esterno dopo Udine

Infortunio Isaksen, Sarri incrocia le dita in vista del derby in Coppa Italia contro la Roma: ecco come sta l’esterno dopo Udine

Come riportato dal Corriere dello Sport, oltre che per Mattia Zaccagni, in casa Lazio c’è grande preoccupazione anche per le condizioni di Gustav Isaksen, uscito ieri al termine del primo tempo con un ginocchio malconcio.

Il classe 2001 farà di tutto per recuperare in vista del derby di Coppa Italia con la Roma ma di tempo ce n’è poco: il rischio assenza esiste ed è concreto.