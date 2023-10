Infortunio Immobile, quali partite della Lazio salta? Sarri tira un sospiro di sollievo. L’attaccante farà differenziato per una settimana

Come scrive il Corriere dello Sport Ciro Immobile con lui la Lazio possono tirare un sospiro di sollievo. Il suo infortunio non è grave, gli esami strumentali effettuati ieri in mattinata hanno confermato le sensazioni ottimistiche di domenica: non si pensava a uno stiramento, bensì a un semplice affaticamento. Così è stato evidenziato anche dagli accertamenti svolti 24 ore dopo la sfi da con l’Atalanta, vissuta da tifoso dal capitano.

Scongiurato uno stop lungo, quindi. Ora Immobile sfrutterà la sosta del campionato per recuperare in vista della ripartenza: la pausa, dal suo punto di vista, arriva al momento giusto. La mancata convocazione in Nazionale da parte del ct Spalletti (che ha parlato della necessità di lasciarlo a riposo) potrebbe permettergli di non perdere nemmeno una gara in più in maglia biancoceleste. La Lazio ripartirà sabato 21 ottobre sul campo del Sassuolo, a Reggio Emilia la prima tappa del secondo tour de force stagionale. In questi giorni verranno gestite le sue condizioni, lavorerà in modo differenziato per almeno una settimana, nuove valutazioni verranno fatte da lunedì-martedì in poi.