Infortunio Immobile, speranze ridotte al lumicino per il Derby. Ma Ciro…

Si assottigliano di molto le possibilità che Ciro Immobile smaltisca appieno l’infortunio e sia in panchina per il Derby: le ultime

Speranze ridotte al lumicino. A poco più di 24 ore dal Derby sono queste le sensazioni in casa Lazio sulla presenza di Immobile. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, l’attaccante con ogni probabilità guarderà i compagni dalla Tribuna Tevere come fatto nelle ultime uscite all’Olimpico anche se è disposto a provarci fino all’ultimo.

Sarri spera almeno in una convocazione simbolica per la panchina: la presenza del Capitano, che oggi prenderà regolarmente parte al ritiro deciso dall’allenatore, potrebbe avere un importante effetto su una squadra abbattuta dal doppio KO con Salernitana e Feyenoord. Immobile sa che la stracittadina rappresenta un vero e proprio miraggio ma farà di tutto fino all’ultimo quantomeno per prepararsi al ritorno tra Monza e Juventus e smentire tutti coloro che lo davano in campo nel 2023. Prima il Derby: in campo o fuori da motivatore, Ciro vuole esserci a tutti i costi.