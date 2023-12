Retroscena Immobile, tempi di recupero più lunghi del previsto! Nuova stima

Retroscena Immobile, i tempi di recupero dall’infortunio patito contro l’Empoli potrebbero allungarsi: cosa filtra sulle condizioni

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, potrebbero allungarsi in casa Lazio i tempi di recupero di Immobile.

Ciro conta di riassorbire il trauma distrattivo ai flessori della coscia destra con 15-20 giorni di stop, ma è una previsione ottimistica, fanno sapere da Formello, e verrà sottoposto a nuovi esami per valutare meglio l’edema che si è formato intorno alla vecchia cicatrice di cui il capitano aveva parlato nella notte di Empoli. Muscoli sollecitati e stressati da infinite battaglie e da un anno in cui non è mai riuscito ad allenarsi con continuità. Serviranno prudenza e forse qualche giorno in più di lavoro per recuperare.