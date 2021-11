Infortunio Immobile, è il giorno degli esami: Ciro spera in un esito positivo

Ciro Immobile verrà sottoposto oggi ai controlli definitivi per capire i tempi di recupero dall’infortunio al soleo: Sarri trema

Il giorno è finalmente arrivato. Nella giornata di oggi, come riportato dal Corriere dello Sport, Ciro Immobile verrà sottoposto a nuovi e definitivi esami, dopo la risonanza magnetica di martedì che aveva evidenziato un vasto edema al soleo del polpaccio sinistro.

I controlli di oggi serviranno per delineare chiaramente i tempi di recupero del centravanti che intanto lavora senza sosta in piscina e in palestra per rientrare il prima possibile. Sia lui che Sarri incrociano le dita e sperano in un esito positivo: la speranza è quella di riaverlo per la sfida col Napoli del 28 novembre.