Infortunio Immobile, quali sono i tempi di recupero? Le ultime

Ancora un ko per Immobile, alle prese con un infortunio che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca in vista di Juve Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il bomber c’è stato un problema dopo la rifinitura. A costringerlo a dare forfait è stata la coscia destra, dunque non quella stirata il 16 ottobre.

Un affaticamento e un’edema per il buon Ciro, probabilmente collegato allo stop di settembre, avvenuto in Nazionale. I tempi di recupero dovrebbero comunque essere brevi, pur essendo il tutto inutile, vista la sosta. I nuovi controlli ci saranno tra 48 ore. Insomma, alla fine Immobile tornerà nel 2023, se si dovessero escludere i pochi minuti con il Monza. Forzare i tempi è probabilmente stato un errore, ma i laziali possono solo dirgli grazie per il suo stoicismo.