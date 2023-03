Infortunio Immobile: Sarri e staff hanno preso la decisione per il Derby. L’attaccante biancoceleste sarà in panchina

Come scrive Il Messaggero domenica per il Derby Ciro Immobile andrà solo in panchina come all’andata, sarà il motivatore-non giocatore della Lazio.

Il bomber sperava in un recupero lampo dopo l’infortunio al Maradona dello scorso 3 marzo, ma ieri dalla risonanza è arrivato il responso definitivo: il flessore sinistro sta sì guarendo, ma rientrare in campo nel derby, anche solo per qualche minuto, sarebbe un rischio troppo grosso. Ciro è reduce da quattro ricadute, non transige lo staff medico. Sarri non vorrebbe mai rinunciarci, ma stavolta è d’accordo. È più importante averlo al meglio nel rush finale per la Champions.