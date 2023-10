Infortunio Immobile, Sarri lo gestisce: Sassuolo a rischio

Infortunio Immobile, nessuna lesione per Ciro ma forte ematoma alla coscia: Sarri pronto a gestirlo ma il Sassuolo è a rischio

Sospiro di sollievo in casa Lazio per le condizioni di Ciro Immobile ma comunque grande cautela in vista della gara del 21 ottobre contro il Sassuolo.

Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, gli esami hanno scongiurato lesioni al polpaccio (solo un affaticamento) ma hanno mostrato un forte ematoma alla coscia. Sarri gestirà il classe ’90 durante la sosta ma al momento la presenza al Mapei è in forte dubbio.