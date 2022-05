Infortunio Immobile, un mese di stop: niente Nazionale

L’infortunio alla caviglia continua a tenere ai box Immobile, che salterà dunque gli impegni con la Nazionale

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, la microfrattura al malleolo lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Niente match con l’Argentina per il bomber biancoceleste, che sarà comunque pronto per il ritiro di Auronzo.