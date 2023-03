Altro infortunio per Ciro Immobile, costretto nuovamente a fermarsi: lesione al bicipite femorale, derby a rischio

Pesante tegola in casa Lazio. Ciro Immobile è costretto a fermarsi di nuovo per una lesione di primo grado al bicipite femorale, come riportato da TMW.

L’attaccante rischia di saltare il derby del 19 marzo contro la Roma.