Infortunio Hysaj, oggi provino decisivo: cosa filtra sul terzino in vista di Lazio Bologna

Infortunio Hysaj, oggi provino decisivo dopo il trauma distorsivo alla caviglia rimediato contro il Bayern: ci sarà con il Bologna?

In casa Lazio sarà una giornata importante per quanto riguarda le condizioni di Elseid Hysaj. Il terzino ha rimediato una distorsione alla caviglia nel match contro il Bayern Monaco in Champions League.

L’albanese ex Napoli oggi sosterrà un provino decisivo: Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, spera di averlo disponibile almeno per la panchina domani contro il Bologna di Thiago Motta.