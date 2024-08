Infortunio Gila, ecco quando potrà ritornare in campo: le sue CONDIZIONI. Le ultimi in vista della prima di campionato

Come riporta il Corriere dello Sport, stiramento è il responso del nuovo stop di Mario Gila. Il difensore della Lazio era assente anche ieri e salterà le prime tre giornate di campionato (Venezia, Udinese e Milan) e tornerà dopo la sosta a disposizione di Baroni.

Non è la prima volta che l’ex Real è costretto ad alzare bandiera bianca per problemi muscolari. Anche al termine della scorsa stagione, infatti, Gila finì ai box per oltre tre settimane a causa di un problema agli adduttori.