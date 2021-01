Infortunio Gagliolo: ko contro l’Atalanta, da valutare per la Lazio

Ancora problemi in casa Parma. Oggi si è aggiunto anche l’infortunio di Gagliolo, ko contro l’Atalanta. Da valutare per la Lazio

Il Parma non trova pace. Continuano i problemi per il club gialloblù, che ha diversi giocatori fuori per infortunio e oggi ha perso anche Karamoh e Gagliolo.

Il difensore ha lasciato il campo per un problema fisico, probabilmente di natura muscolare: al suo posto è entrato Giuseppe Pezzella. Le condizioni di entrambi i giocatori saranno valutate in vista della sfida contro la Lazio.