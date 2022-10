Infortunio Dybala, le condizioni del giocatore in vista del derby

Infortunio Dybala, l’argentino prova il recupero in ottica Mondiale. Escluso vederlo prima per il derby contro la Lazio

Paulo Dybala è ancora alle prese con l’infortunio al retto femorale. Come riporta Il Messaggero, il recupero sta procedendo bene anche grazie alle terapie innovative a cui si è sottoposto.

L’obiettivo però non è tornare in campo contro la Lazio, per il derby della Capitale, bensì il Mondiale. L’argentino punta quindi il recupero per il Qatar, escluso che possa vedersi prima.