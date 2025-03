Infortunio Dele Bashiru, il centrocampista sta meglio

Condividi via email

Infortunio Dele Bashiru, il centrocampista biancoceleste sta facendo progressi e presto potrebbe rientrare tra i convocati. Le sue condizioni

Fisayo Dele-Bashiru è uscito nel corso del primo tempo del match contro il Venezia a causa di un problema alla caviglia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, tra gli infortunati della Lazio è il più vicino al rientro.

Infatti, nella giornata di ieri ha iniziato l’allenamento con i compagni, per poi svolgere un lavoro atletico individuale. Il recupero per la gara di domani è complicato, ma potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida dell’Olimpico contro l’Udinese.