Infortunio Celik, ora la Roma trema: Derby a rischio? Le ultime

Infortunio Celik, Roma in ansia per le condizioni dell’esterno: si teme per la rottura del suo crociato. Derby a rischio?

Come riportato dal Corriere dello Sport, il fortuito scontro di gioco con Mancini potrebbe costare molto caro a Celik.

L’esterno turco della Roma ha dovuto abbandonare subito il terreno di gioco nel match contro il Betis, per essere poi trasportato negli spogliatoi dallo staff medico. E ora, come scrive il quotidiano, si teme per una possibiel rottura del crociato dell’esterno. Se le sensazioni saranno confermate, il terzino salterà il Derby con la Lazio del prossimo 6 novembre.