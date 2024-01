Infortunio Castellanos, Sarri può sorridere: c’è quella partita nel mirino

Infortunio Castellanos, Maurizio Sarri può sorridere: l’attaccante ha aumentato i carichi di lavoro e punta il Napoli

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio l’unica nota positiva della trasferta in Arabia Saudita, terminata con la pesante sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, è legata alle condizioni di Castellanos.

L’attaccante, che si era fermato nel derby di Coppa Italia contro la Roma, ha aumentato i carichi di lavoro rispettando la tabella di marcia e punta al rientro per la gara del 28 gennaio contro il Napoli.