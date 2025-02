Infortunio Castellanos, c’è apprensione per le condizioni del Taty: oggi gli esami

Infortunio Castellanos, l’attaccante biancoceleste rischia di doversi fermare per un mese a causa di una lesione muscolare

Valentin Castellanos si è fermato a causa di un problema muscolare nel corso del primo tempo contro il Napoli. Come riportato da Il Messaggero, in casa Lazio c’è apprensione per le sue condizioni.

Infatti, si teme una lesione ed un mese di stop. Il Taty rischia così di saltare sia i quarti di Coppa Italia contro l’Inter e sia gli ottavi di Europa League in programma il 6 ed il 13 marzo.