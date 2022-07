Infortunio Casale: problema al ginocchio per il difensore della Lazio dopo uno scontro con Ciro Immobile

Piccolo campanello d’allarme in casa Lazio per Nicolò Casale. Il difensore ha avuto la peggio dopo uno scontro in partitella con Immobile ed ha alzato bandiera bianca lasciando il campo dello Zandegiacomo.

Come riporta Lazio Style Radio, nel contrasto con Ciro il piede dell’ex Verona si è impuntato sul terreno con conseguente iperestensione del ginocchio sinistro. Da valutare le sue condizioni in vista dell’amichevole di giovedì pomeriggio.