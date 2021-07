Infortunio Callejon: le condizioni dell’esterno. Tegola per la Lazio?

Pessime notizie per la Fiorentina, in apprensione dopo l’infortunio alla caviglia destra patito da José Callejon durante l’amichevole odierna contro la Polisportiva C4 Foligno.

L’esterno spagnolo ha sbattuto contro il palo in occasione del gol dell’1-0 ed è uscito dal terreno di gioco zoppicando. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti. La notizia interessa anche la Lazio, da alcune settimane in trattativa con la Fiorentina per assicurarsi l’esterno.