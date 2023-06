Infortunio Berardi, l’attaccante lascia il gruppo di Mancini per sottoporsi alle cure. Il giocatore è alle prese con un problema al flessore della gamba destra

Come riporta Sky, Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo nel mirino di Sarri e della Lazio per il mercato estivo, è alle prese con un problema al flessore della gamba destra e molto probabilmente lascerà il gruppo degli Azzurri di Mancini per tornare a casa e sottoporsi alle cure necessarie.