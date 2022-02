Infortunio Acerbi: il difensore ha il via libera per allenarsi, ma...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Acerbi è ancora ai box per l’infortunio, ma potrebbe rientrare a breve: le ultime sulle sue condizioni

Francesco Acerbi è ai box dalla partita contro l’Empoli. Il difensore è alle prese con una lesione muscolare di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Ma quali sono ora le sue condizioni?

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe avuto l’ok per intensificare la preparazione e potrebbe quindi in gruppo alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima. L’idea sarebbe però quella di procedere con cautela e quindi Ace resterebbe il dubbio per il match contro il Porto di giovedì prossimo.