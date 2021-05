Infortunio Acerbi, controlli in Paideia per il difensore FOTO

Francesco Acerbi si è sottoposto ad accertamenti presso la clinica Paideia per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio

La Lazio esce con le ossa rotte dal derby, la sconfitta brucia e spazza via i sogni di qualificazione in Champions. Tra i più negativi Francesco Acerbi, che in occasione del primo gol non è riuscito a chiudere su Dzeko, ed è poi stato espulso nel secondo tempo.

Il difensore aveva lamentato un infortunio al ginocchio, nella fattispecie al collaterale, scusandosi con i tifosi e i compagni per non aver chiesto il cambio. L’ex Sassuolo e Milan si è recato in Paideia nel pomeriggio per accertamenti.