Infortuni Lazio, troppi gli stop in casa biancoceleste: il punto sull'infermeria a Formello in questa stagione - Lazio News 24

Condividi via email

Infortuni Lazio, Baroni allarmato dai troppi stop in casa biancoceleste: le ultime sui capitolini in vista della prossima sfida

Infortuni Lazio, in casa biancoceleste si studiano diversi problemi che hanno ostacolato con grossi ciottoli il percorso dei capitolini in questa stagione di Serie A. Uno dei più allarmanti arriva dall’infermeria dove sono stati registrati ben 26 infortuni di cui 18 muscolari con un calo fisico come conseguenza diretta.

Ad approfondire la questione sono stati i colleghi de Il Messaggero nell’articolo dal titolo “Patric e Tavares misteri alla Lazio”. Qui è posta sotto la lente d’ingrandimento proprio la situazione d’emergenza della squadra di Baroni che è stato messo sotto esame insieme al proprio staff anche per questo numero eccessivo di giocatori ai box.