Infortunati Sampdoria, Sensi e Conti acciaccati: le ultime verso la Lazio

Sabato sera all’Olimpico andrà in scena Lazio-Sampdoria. Queste le condizioni dei blucerchiati in vista del match

La Sampdoriaha ripreso gli allenamenti in vista della penultima trasferta della stagione contro la Lazio. Sul fronte degli infortunati sono diversi i calciatori da monitorare.

A parte Manolo Gabbiadini, che è alle prese con il suo iter di recupero, solo Sebastian Giovinco non sembra recuperare per il match contro la Lazio. Tra i convocati dovrebbero rientrare tutti gli altri blucerchiati: Albin Ekdal e Alex Ferrari, dopo gli straordinari nella stracittadina, potrebbero restare in panchina. Stefano Sensi non è al top e Andrea Conti convive con qualche fastidio muscolare, ma le loro condizioni non preoccupano la Sampdoria.

