Infortunati Lazio, ultime su Immobile-Luis Alberto: esami e tempi di recupero. Le novità e una certezza

Infortunati Lazio, brutte notizie da Immobile e Luis Alberto: i due salteranno con ogni probabilità la gara col Frosinone

Arrivederci al 2024: Immobile e Luis Alberto salteranno il Frosinone, venerdì sera all’Olimpico. Al momento si sa solo questo in casa Lazio. Perché Ciro ieri sera era impegnato col battesimo del figlio Andrea, al massimo oggi potrebbe sottoporsi agli esami al flessore destro, ma non è detto. Gli accertamenti potrebbero essere rimandati direttamente dopo Natale come per il Mago, partito ieri per la Spagna con il solito inguine sinistro infiammato.

Per entrambi va scongiurato lo stiramento, escluso già per Romagnoli (comunque in dubbio) al polpaccio indurito. La Lazio prega soprattutto per il bomber, accasciatosi al suolo ad Empoli, dopo aver sentito tirare il solito maledetto flessore destro: «Se si è solo riaperta la vecchia cicatrice, sono tranquillo». Eppure la scorsa stagione fu proprio quella a dargli il tormento. L’apprensione resta. Lo riporta Il Messaggero.